Фонд возрождения Карабаха тесно сотрудничает с Фондом Гейдара Алиева в восстановительных работах на освобожденных территориях - Рахман Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Возрождение Карабаха — это приоритетное направление для нашего фонда.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал руководитель Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

Он отметил, что Фонд возрождения Карабаха тесно сотрудничает с Фондом Гейдара Алиева в восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях.

«Фонд Гейдара Алиева применяет инклюзивный подход и привлекает иностранные компании к восстановительным работам. Это очень важно, так как культурное наследие Карабаха является частью как азербайджанской культуры, так и мирового культурного наследия» - сказал Гаджиев.

Он добавил, что сотрудничество с Фондом Гейдара Алиева будет долгосрочным и не ограничится текущими проектами.