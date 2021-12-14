В Зангиланском районе на госгранице с Арменией начала действовать новая пограничная комендатура ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 декабря в Зангиланском районе на государственной границе с Арменией начала действовать новая пограничная комендатура, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

Выступая на организованном в связи с этим мероприятии, заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев отметил, что в нынешнем году приступили к служебной деятельности 19 новых воинских частей и 104 погранично-боевых пункта.

Затем участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в комендатуре. Была проверена работа по дальнейшему повышению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению безопасности личного состава, проведена встреча с пограничниками, несущими службу на погранично-боевых пунктах, ознакомление со служебно-боевыми и бытовыми условиями военнослужащих, говорится в сообщении ГПС.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся на службе.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)