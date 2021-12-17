В Азербайджане производство в оборонной промышленности выросло на 10% - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане производство продукции оборонной промышленности выросло на 10 процентов.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу министр оборонной промышленности Мадат Гулиев на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников оборонпрома.

По его словам, с начала 2021 года было экспортировано более 60 процентов продукции, произведенной на предприятиях министерства.

«Продукция министерства оборонной промышленности Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран. Ее производство выросло на 10 процентов по сравнению с 2020 годом», - сказал Гулиев.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)