Азербайджан планирует в 2022 г. производить 66 наименований нового вооружения и военной техники

БАКУ /Trend/ - Министерство оборонной промышленности Азербайджана планирует в 2022 году производить 66 наименований нового вооружения и военной техники.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу журналистам заместитель министра оборонной промышленности Мехман Бахышов.

"Полагаю, это вооружение будет запущено в производство во второй половине 2022 года", - сказал Бахышов.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)