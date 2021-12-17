Азербайджан с начала года произвел 156 наименований вооружения и военной техники - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с начала нынешнего года произвел 156 наименований вооружения и военной техники.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра оборонной промышленности Мехман Бахышов.

По его словам, в целом было освоено и произведено более одной тысячи наименований продукции оборонного назначения, которая поступила на склады ВС Азербайджана.

«Во время второй Карабахской войны предприятия министерства оборонной промышленности работали непрерывно. Проверялась продукция, выпущенная в прошлые годы, восстанавливалась и вводилась в строй техника, получившая повреждения на фронте. Добавлю, что у ВС Азербайджана не было никаких претензий к вооружению и военной технике, произведенных на предприятиях, находящихся в подчинении министерства оборонной промышленности», - сказал Бахышов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)