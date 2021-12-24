Армен Саркисян, президент Армении, продолжает пробивать дно

Политика 24 декабря 2021 13:51 (UTC+04:00)
Армен Саркисян, президент Армении, продолжает пробивать дно

Допустима ли в политике ложь? Лидеры армянского народа по своему опыту хорошо знают: ложью пользоваться легко и приятно. Но их упрямая любовь к фейкам не учит, что в этой кажущейся легкости как раз и кроется главная опасность— по принципу «ложь на ноги встанет, но с места не сдвинется». Если ещё грубее, достаточно долго дурачить всех не получится. Это показало и тридцатилетняя упертость армян в тщетных попытках объяснить мировой общественности «азы международного права». Объяснили ли эти премудрости президенту Армении, судить не берёмся. Но он продолжает пробивать дно своей дешевой и примитивной ложью.

На днях увидела свет вторая часть интервью Саркисяна Asia Times. И в этом интервью заявил: он, дескать, впервые слышит, что в Карабахе разрушено около 70 мечетей. После чего заявляет, что, оказывается, «там всего несколько мечетей и очень много армянских церквей». Потом продолжает: «Было разрушено семьдесят мечетей? Не знаю - я слышу от Вас об этом. Здесь нужно быть очень конкретными. В случае армянских церквей все очень конкретно: они там, где они есть, и они там, где были сотни или тысячи лет».

И вот интересно: Армен Саркисян заявлял это на полном серьезе? И даже рассчитывал, что ему поверят?

Для начала, господин Саркисян не мог «впервые слышать» о разрушенных мечетях от журналиста Asia Times. Азербайджан многократно, на самых разных «площадках», поднимал этот вопрос. И что же — глава Республики Армения об этом не в курсе? Об этом говорили десятки мировых СМИ с многомиллионной аудиторией. Он не читает газет, по телевизору смотрит исключительно спортивные передачи и мелодрамы и даже не интересуется, что происходит на переговорах по важнейшей для Армении проблеме? Это «отмазка» даже не на уровне детского сада. Другое дело, что президенту Армении здесь просто нечего сказать.

Напомним президенту Армении: освобождённые территории посетили многие дипломаты, журналисты, эксперты. Которые могли убедиться, что на ранее оккупированных, а теперь освобожденных землях разрушены не только мечети — там разрушено все. Около трёхсот городов, сел и посёлков просто стёрты с лица земли. Причем это не следы войны, что было бы еще понятно. Это — результат вандализма и мародерства. Со слов президента Саркисяна вырисовывается идиллическая картинка, когда армянские войска отступая в Армению, оставляли азербайджанцам дома в прекрасном состоянии, - заходи и живи. И сейчас Саркисян удивленно спрашивает: «А что было что-то разрушено и даже мечети?» Так и хочется спросить: «А что вообще было не разрушено?» Десятки тысяч домов на территории равной по величине территории Ливана стерты с лица земли, почти все СМИ приводят слова испанской журналистки, которая назвала Агдам Хиросимой Кавказа, а Саркисян обо всем этом слышит впервые.

Напомним: несколько дней назад в США прошел разрушительный смерч — торнадо. Десятки погибших, сотни разрушенных домов, огромный материальный ущерб, жуткая картина разрушения. Но…обломки разрушенных домов лежат на улицах рядом с их фундаментами. Автомобили владельцев могут, конечно, повиснуть на дереве рядом, но они тоже в поле зрения.

А на ранее оккупированных, а теперь освобожденных землях развернулось именно мародёрство. Когда дома разбирали на камень-кубик, срывали и продавали крыши, окна, двери, унитазы, крали даже могильные камни с кладбищ. Здесь разрушены не только мечети — разрушено все. И что же — Армен Саркисян об этом не в курсе? Он все эти годы провёл отшельником в лесной избушке, спал летаргическим сном, постигал мудрость веков в тибетских монастырях?

Насчёт церквей господин президент Армении тоже заврался. Достаточно вспомнить показательную историю. В 2017 году в оккупированном на тот момент Джебраиле, который армянские оккупанты переименовали в «Джракан», на территории военной части была построена часовня. Об этом событии с радостным писком возвещали армянские СМИ, открыто заявляя, что это верный признак: Армения с этих земель уходить не намерена. В Азербайджане, в свою очередь, уже тогда выразили обеспокоенность «незаконным строительством часовни в оккупированном Джебраиле, где никогда не жили армяне». Часовня, которая располагалась на территории военной части, получила повреждения во время боевых действий и была снесена. А в Армении подняли невероятный шум по поводу «уничижения древних церквей». 2017 года постройки.

А сегодня посольство Армении в Греции очень нервничает по поводу показанного в Греции документального фильма об арменизации и уничтожении армянскими оккупантами ХРИСТИАНСКИХ памятников в Карабахе. И что же — об этом президент Армении тоже глубоко не в курсе?

Нелишне посоветовать президенту Армении еще и посмотреть старые фотографии и открытки Еревана, Того самого, где под нож бульдозера пустили всю историческую застройку — более 800 домов, крепость, шесть из семи мечетей, дворец сердара…А еще сравнить это не только с армянским культурным центром «Арарат» в Иране, но и с отреставрированной армянской церковью в Баку. О которой он может расспросить католикоса Гарегина II, который посещал эту церковь во время своей поездки на один из межрелигиозных форумов в Баку и знакомился с хранящимися здесь армянскими книгами, газетами и журналами. С армянскими церквями в Турции, где даже есть свой армянский патриархат. И с разрушенной армянскими оккупантами русской церковью в селе Куропаткино. Сегодня на всей территории Армении уцелела одна — ОДНА! — мечеть. И что же — по мнению Саркисяна, в Армении, созданной на землях Эриванского ханства, на землях, которые вошли в состав России в результате, как он сам признает, русско-персидской войны, была только одна мечеть? На кого рассчитана эта примитивная ложь?

И уж тем более жалко и неумно выглядят попытки Армена Саркисяна реанимировать бредни о «сирийских наёмниках». За 44 дня, напомним в который уже раз, Армении не удалось ни пленить, ни захватить хотя бы мертвым ни одного «сирийского боевика». Не говоря о том, что Азербайджан демонстрировал все эти дни такую высокопрофессиональную тактику, в которую «сирийские боевики» и прочие неуправляемые элементы просто не вписываются. И что же — об этом он тоже не в курсе? Или просто не хочет признаваться, что в Армении просто не в силах признать, что потерпели оглушительный разгром именно от Азербайджана, и теперь придумывают, будто бы воевали не с азербайджанской армией, а с «сирийскими наёмниками», «пакистанским спецназом», «турецкими коммандос», и хорошо еще, что не с марсианами из известного произведения Герберта Уэллса. Только вот кто ему поверит?

Так что остается только посочувствовать гражданам Армении, у которых президент — Армен Саркисян. И вместе с тем спросить, а не поря ли протрезветь и избавиться их от фейкометства. Ничего личного — только политика

Фуад Ахундов, политолог

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