Даже в Армении прекрасно понимают, что в карабахском конфликте поставлена точка – Алексей Малашенко

БАКУ /Trend/ - Ситуация в отношениях между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе сегодня такова, что все прекрасно понимают - пик конфликта уже пройден. Об этом сказал Trend доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН, профессор Алексей Малашенко.

Говоря о возможной неформальной встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках традиционной встречи глав СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря, российский эксперт отметил, что на ней речь может пойти о налаживании отношений и ситуации между двумя странами.

"Очевидно, что будет обсуждаться вопрос, связанный с Зангезурским коридором. Ситуация стабилизируется, и каждый примерно понимает, что он хочет и что он может. Мирный договор и разблокировка коммуникаций – эти вопросы будут постепенно решаться, потому что это объективные процессы. Думаю, что настало время прийти к согласию, хотя это очень непросто. Могут быть отдельные провокации, но в целом даже в Армении прекрасно понимают, что в этом конфликте поставлена точка. И, вообще, такое ощущение, что в Армении все больше понимают, что нужно думать прежде всего об экономике, о решении социально-экономических вопросов, а это требует консолидации", - сказал Малашенко.

Эксперт напомнил, что СНГ в этом году отмечает свой 30-летний юбилей, и на встрече руководителей стран Содружества речь пойдет о необходимости сотрудничества, взаимодействия и т.д.

"Думаю, что самыми интересными будут двусторонние контакты, потому что Президент России Владимир Путин будет отдельно встречаться с представителем каждой страны. Тут интересно общение с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, очень интересен будет его [Президента России] разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, потому что есть различные позиции в отношении афганцев, и, естественно, с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Экономические вопросы президенты обсуждать не будут, так как для этого есть министры и соответствующие чиновники. А там, где ситуация достаточно острая, важно президентское слово", - добавил Малашенко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)