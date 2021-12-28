Пашинян и его окружение понимают, что единственный путь Армении – это нормализация отношений с Азербайджаном – Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - В Армении понимают важность нормализации отношений с Азербайджаном.

Об этом сказал во вторник председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной деятельности центра в 2021 году, сообщает Trend.

Он подчеркнул положительные итоги внешней политики Азербайджана в нынешнем году.

«Особо хотел бы отметить сочинскую встречу. Кроме того, на последней пресс-конференции Никол Пашинян выступил с позитивными месседжами. Но не следует забывать о том, что он является популистом. При этом Пашинян и его окружение понимают, что перспективы Армении ограничены и единственным для нее путем является нормализация отношений с Азербайджаном», - сказал Шафиев.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)