Весенняя сессия Милли Меджлиса начнется 15 января
БАКУ / Trend / - Весенняя сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана начнет свою работу 15 января, сообщает в понедельник Trend.
До 1 февраля состоятся заседания комитетов, затем - пленарные заседания.
Согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, в парламенте Азербайджана предоставляется отпуск два раза в год - с 15 июля до 30 августа и с 1 по 15 января.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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