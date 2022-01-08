На границе в Сирией погибли 3 турецких военнослужащих
БАКУ /Trend/ - В приграничном с Сирией регионе Турции Шанлфурфа погибли 3 турецких военнослужащих.
Как сообщает Trend, об этом в субботу сообщило министерство национальной обороны Турции.
Согласно информации, инцидент произошел на границе с Сирией в регионе Шанлыурфа. В результате взрыва гранаты, заложенной террористами, погибли трое военнослужащих.
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