Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении - минобороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении.

Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии осуществляют адекватные ответные меры без какого-либо применения авиации или артиллерии для подавления активности армянской стороны на этом направлении, сказали в министерстве.

Отметим, что в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января в полдень, обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского района.

«В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений», - сказали в министерстве.