Армянские вооруженные силы вновь совершили провокации на границе - минобороны Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении с 23:20 11 января до 05:10 12 января с территории населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района периодически обстреливали из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в селах Зейлик, Йеллиджа Кяльбаджарского района, а с территории населенных пунктов Чинарлы, Муганджиг Шамшаддинского района - позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханаби и Асрик Джирдахан Товузского района.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В сообщении ведомства подчеркивается, что обострение Арменией ситуации вдоль границы между двумя странами без особых причин и в нарушение своих обязательств по соответствующим трехсторонним заявлениям является преднамеренной военной провокацией и военной авантюрой.

«Во всех случаях подразделениями азербайджанской армии противоположной стороне был дан адекватный и пропорциональный ответ. В рядах азербайджанской армии потерь в личном составе и боевой технике нет. В настоящее время на вышеуказанных направлениях наблюдается относительное затишье. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений. Не исключая возможности повторения попыток обострения Арменией ситуации вдоль госграницы двух стран, подразделения азербайджанской армии в усиленном режиме защищают суверенные территории и безопасность границ нашей страны», - сказали в министерстве.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)