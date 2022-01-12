Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе свидетельствует о необходимости укрепления доверия между сторонами - представитель ЕС
БАКУ /Trend/ - Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе свидетельствует о необходимости мер по укреплению доверия между сторонами.
Как передает в среду Trend, об этом заявил официальный представитель ЕС по внешним связям Питер Стано.
По словам Стано, ЕС работает с обеими сторонами для того, чтобы способствовать всеобъемлющему урегулированию ситуации.
Отметим, что в результате провокации, совершенной 11 января вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб азербайджанский военнослужащий рядовой Назаров Аяз Азер оглу.
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