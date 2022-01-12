Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе свидетельствует о необходимости укрепления доверия между сторонами - представитель ЕС

БАКУ /Trend/ - Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе свидетельствует о необходимости мер по укреплению доверия между сторонами.

Как передает в среду Trend, об этом заявил официальный представитель ЕС по внешним связям Питер Стано.

По словам Стано, ЕС работает с обеими сторонами для того, чтобы способствовать всеобъемлющему урегулированию ситуации.

Отметим, что в результате провокации, совершенной 11 января вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб азербайджанский военнослужащий рядовой Назаров Аяз Азер оглу.