Азербайджан вступил в новый этап стратегического развития - Саадат Юсифова

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вступил в новый этап стратегического развития.

Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу заместитель заведующего отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации Президента Азербайджана Саадат Юсифова на презентации сайта zefer.az.

По ее словам, победа Азербайджана в Отечественной войне открывает новые перспективы для мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

"Эта победа является торжеством справедливости, которая попиралась на протяжении многих лет. Азербайджанский народ чувствует себя как никогда сильным и гордым. Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир и повысит значимость нашей страны, полностью изменит транзитные функции и геоэкономику региона. Истинную оценку нашей победе дадут будущие поколения, которые извлекут из нее пользу. Мир уже принял эту новую реальность», - сказала Юсифова.

Она также отметила, что Азербайджан вступил в новый этап стратегического развития и за счет своих ресурсов проводит масштабные строительные и восстановительные работы на освобожденных территориях.

«Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в мировой истории не было такого быстрого процесса восстановления и строительства. Наш народ пишет новую историю и своими строительными работами. Эта победа позволила нам раскрыть нашу истинную идентичность, разрушив армянские мифы, сформировавшиеся за последние 200 лет», - сказала Юсифова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)