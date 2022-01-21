БАКУ /Trend/ - Визовый режим между Азербайджаном и Сербией отменяется.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Сербии о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта".

Отметим, что данный документ обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям и был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)