В Агдаме продемонстрируют поврежденные армянами исторические памятники (Версия 2) (ФОТО)

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АГДАМ /Trend/ - В Агдаме будут собраны и продемонстрированы общественности некоторые исторические памятники, поврежденные армянами.

Как сообщает карабахское бюро Trend, во дворе комплекса «Имарат» будут демонстрироваться поврежденные армянами древние надгробия и каменные скульптуры.

Отметим, что с сегодняшнего дня выполняются регулярные автобусные рейсы в Агдам. Граждане, посетившие Агдам, получат возможность ознакомиться с поврежденными армянами историческими памятниками.

(Автор: Аслан Мамедли. Редактор: Константин Шапиро)