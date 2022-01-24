В Агдаме продемонстрируют поврежденные армянами исторические памятники (Версия 2) (ФОТО)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:24)
АГДАМ /Trend/ - В Агдаме будут собраны и продемонстрированы общественности некоторые исторические памятники, поврежденные армянами.
Как сообщает карабахское бюро Trend, во дворе комплекса «Имарат» будут демонстрироваться поврежденные армянами древние надгробия и каменные скульптуры.
Отметим, что с сегодняшнего дня выполняются регулярные автобусные рейсы в Агдам. Граждане, посетившие Агдам, получат возможность ознакомиться с поврежденными армянами историческими памятниками.
(Автор: Аслан Мамедли. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане в 2021 г. в рамках уголовных дел возмещен материальный ущерб на более чем 206 млн манатов
Возбуждены уголовные дела в отношении 297 армян, совершивших преступления против азербайджанцев - Кямран Алиев
Открытие автобусного рейса Баку-Шуша имеет особое значение для города Шуша - спецпредставитель Президента Азербайджана
Международная организация по миграции определила направления сотрудничества с Туркменистаном на 2022 г.
Названо число поступивших в Агентство Азербайджана по развитию МСБ обращений для создания бизнеса на освобожденных землях
Звезда театра, кино и телевидения, супруга главы МИД Беларуси восхищена Баку – цветы и овации (ФОТО)
Торжество азербайджанской музыки - Эйюб Гулиев рассказал о триумфе на сцене Мариинского театра (ФОТО)
В Азербайджане проведено 2 505 мониторингов соблюдения требований карантина на торжественных мероприятиях - МВД
Граждане, отправившиеся в Шушу, должны придерживаться рекомендаций по мерам безопасности - начальник полиции города
Генпрокуратура Азербайджана в 2021 г. направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам
Федерация гимнастики Азербайджана после двухлетнего перерыва приступает к проведению местных соревнований
Последнее интервью в Баку Расми Джабраилова: "Уйти на пенсию означает мгновенную смерть". Роли в азербайджанских фильмах (ФОТО)
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)