Парламент Турции обсудит законопроект об утверждении Шушинской декларации
БАКУ /Trend/ - В Великом Национальном собрании Турции обсудят законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией", передает во вторник Trend.
Напомним, что сегодня законопроект об утверждении Шушинской декларации был вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана. После обсуждений он был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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