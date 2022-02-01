Парламент Турции обсудит законопроект об утверждении Шушинской декларации

БАКУ /Trend/ - В Великом Национальном собрании Турции обсудят законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией", передает во вторник Trend.

Напомним, что сегодня законопроект об утверждении Шушинской декларации был вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана. После обсуждений он был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)