Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию

БАКУ /Trend/ - Великое национальное собрание (парламент) Турции в четверг ратифицировало Шушинскую декларацию "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Как сообщает Trend, внесенная на обсуждение в Комиссии по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа Шушинская декларация была высоко оценена Комиссией и передана для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа.

За принятие документа проголосовали 266 депутатов.

Напомним, что Милли Меджлис (парламент) Азербайджана 1 февраля вынес на обсуждение и принял законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".