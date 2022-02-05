Карабахский конфликт был урегулирован в короткие сроки - Ибрагим Калын

БАКУ /Trend/ - Карабхский конфликт разрешился в результате 44-дневной войны, когда ни у кого не было представления о том, как урегулировать карабахский конфликт, остававшийся нерешенным 30 лет.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь президент Турции Ибрагим Калын.

"Была предоставлена возможность и созданы такие условия, что важнейшая проблема Кавказского региона была решена в короткие сроки. Авиакомпания Turkish Airlines начала осуществлять полеты в Ереван. Спустя 30 лет между Турцией и Арменией начался процесс нормализации отношений", - отметил Калын.