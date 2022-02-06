Азербайджан и Украина продолжают углублять стратегические связи и взаимовыгодное сотрудничество - МИД (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Украина являются стратегическими партнерами.
Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице МИД Украины в Twitter по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Азербайджаном.
"Сегодня мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.
Оба государства остаются хорошими друзьями и стратегическими партнерами. Мы продолжаем углублять наши стратегические связи и взаимовыгодное сотрудничество!", - подчеркивается в публикации.
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Азербайджан и Украина продолжают углублять стратегические связи и взаимовыгодное сотрудничество - МИД (ФОТО)
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