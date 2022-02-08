Провокации армянских сепаратистов вызывают справедливое недовольство в азербайджанском обществе - Анализ

БАКУ /Trend/ - Провокации армянских сепаратистов на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вызывают справедливое недовольство в азербайджанском обществе.

В числе этих провокаций обстрел территории Тертерского района, активное строительство в Ходжалы, провокационные заявления сепаратистов и другие действия подобного характера.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, в последнее время наблюдается рост числа провокаций сепаратистов.

"Пользуясь своей безнаказанностью, они продолжают в том же духе, чему должен быть положен конец", - сказал он.

Депутат отметил, что в случае продолжения такой ситуации ответ будет очень жестким.

"Азербайджан стремится к устойчивому миру в регионе, все шаги нацелены на это. Армения должна занять конкретную позицию. Если она хочет мира, Азербайджан готов к этому. Армения должна сделать выводы из итогов 44-дневной войны", - подчеркнул Мамедов.

Старший советник Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов сказал Trend, что рост в последнее время числа провокаций сепаратистов на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы, создает большие угрозы миру и безопасности в регионе.

"Подобное происходило в регионе и до 44-дневной войны. Несмотря на протесты Азербайджана, на находившихся в то время под оккупацией землях страны незаконно размещались армяне, привезенные из Ливана и других стран Ближнего Востока, в регионе создавались незаконные поселения, из Армении в Карабах прокладывались дороги, озвучивались такие заявления, как "новые войны за новые земли". Если подобным провокациям, которые мы наблюдаем в последнее время, не будет положен конец, то незаконные армянские группировки в регионе ожидает крайне незавидная участь", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)