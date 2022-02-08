В Азербайджане создается Аудиовизуальный совет и упраздняется Нацсовет по телерадиовещанию

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается Аудиовизуальный совет и упраздняется Национальный совет по телерадиовещанию (НСТР).

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона Азербайджанской Республики "О медиа" от 30 декабря 2021 года и регулировании ряда вопросов, вытекающих из него.

Согласно указу, Совет является правопреемником НСТР, его обязательства и имущество переходят к Совету, члены НСТР, срок полномочий которых не истек, продолжают свою деятельность до истечения этого срока, аппарат НСТР продолжает функционировать до утверждения структуры Совета и предела численности его сотрудников.