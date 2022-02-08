БАКУ /Trend/ - Реестр медиа в Азербайджане будет создан в течение шести месяцев.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в законе "О медиа", утвержденном Президентом Азербайджана.

Согласно Указу, Агентство по развитию медиа должно обеспечить создание реестра медиа в течение шести месяцев и совместно с Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана принять необходимые меры для интеграции этой базы в информационную систему электронного правительства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)