На освобожденных территориях Азербайджана сдана в эксплуатацию новая воинская часть (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение боеготовности и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, несущих службу на освобожденных территориях, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Девятого февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с условиями, созданными в новой воинской части, введенной в эксплуатацию на освобожденных от оккупации территориях.

Министру было доложено, что все объекты в воинской части капитально отремонтированы в соответствии с современными требованиями и оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. Здесь предусмотрены здание штаба, казарма, кабинет для идеологической работы, служебные, бытовые помещения, оружейная комната, банно-санитарный узел, столовая и медпункт, оборудованные системой отопления.

Кроме того, для эффективной организации досуга военнослужащих построен спортивный городок. На территории воинской части проведены работы по благоустройству и высажены различные виды деревьев. Территория обеспечена бесперебойным электроснабжением.

Затем министр обороны посетил парк автомобилей и боевой техники. Здесь он ознакомился с условиями содержания автомобилей и боевой техники, заслушал доклады командиров боевых машин.

Министр обороны встретился с личным составом воинской части. Гасанов подчеркнул, что глава государства высоко ценит героизм и доблесть военнослужащих азербайджанской армии, в том числе личного состава воинской части, проявленные в Отечественной войне.

Глава ведомства вновь довел до сведения военнослужащих, что боеготовность должна поддерживаться на неизменно высоком уровне, дал соответствующие указания о готовности в любой момент исполнить приказ Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Отмечалось, что в рамках проводимых реформ в армии будет продолжена закупка современного вооружения, военной техники и оборудования.

Гасанов также рассказал об успехах, достигнутых в результате внимания и заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева в области развития азербайджанской армии и повышения военной мощи нашей страны.

В заключение министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, а также по поддержанию боеготовности на высоком уровне, говорится в сообщении минобороны.