Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению
БАКУ/Trend/ - Россия выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
«Тема сохранности культурно-исторического наследия обсуждается в ходе наших регулярных контактов с Баку и Ереваном. Мы выступаем за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион. Мы работаем и по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказала она.
(Автор: Ляман Зейналова)
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