Армения намеренно затягивает процесс демаркации границ и подписание мирного соглашения

БАКУ /Trend/ - Завершение 44-дневной войны блестящей победой Азербайджана положило начало новым геополитическим процессам на Южном Кавказе, новой эпохе в истории региона. Сейчас все процессы в регионе проходят под бесспорным руководством и под диктовку Азербайджана.

С подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в регионе может быть создана безопасная и стабильная среда. Основным условием реализации многих проектов, в том числе установления нового формата сотрудничества между странами региона и создания Зангезурского коридора, в первую очередь является делимитация и демаркация границ между двумя странами.

Определение границ является очень важным процессом, первостепенным вопросом для взаимного сотрудничества, а также для того, чтобы застраховаться от конфликтов в приграничных районах. Основными вопросами, отраженными в очередном заявлении, подписанном в ходе трехсторонней встречи в Сочи 26 ноября прошлого года, были разблокировка транспортного сообщения и создание двусторонней комиссии по определению государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Решение отмеченных в заявлении вопросов, в частности делимитация и демаркация, представляет собой важный подготовительный этап к подписанию мирного соглашения.

Однако, несмотря на то, что Азербайджан полностью привержен выполнению своих обязательств, Армения намеренно затягивает решение этих вопросов. Хотя армянские официальные лица и озвучивают время от времени различные заявления в примирительном духе, они избегают конкретных действий. Даже после сокрушительного поражения Армении в войне армянская диаспора в США и Франции, а также некоторые силы внутри Армении продолжают отравлять сознание своих соотечественников, не желая отказываться от реваншистских настроений.

Причиной неурегулированности вопроса с границей до сих пор является неконструктивная позиция официального Еревана, его неспособность принять реалии в регионе, утопические идеи касательно статуса так называемой «НКР» с помощью международных институтов, и в частности Минской группы ОБСЕ. Инциденты на границе за прошедший период происходили по причине именно неадекватных действий Армении. Комиссия по делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном все еще не создана.

Президент Ильхам Алиев заявил, что хотя Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией, официальной реакции на это с ее стороны нет. «По неофициальным каналам до нас доходят сведения о том, что Армения не готова к этому. Считаю, что это будет очень большой ошибкой. Так же, как армянская сторона допустила большие ошибки, совершила военные преступления накануне и во время войны. Это может стать очередной большой ошибкой”, - сказал глава государства.

Затягивает решение данного вопроса и то, что международные организации и отдельные заинтересованные страны лишь на словах выразили свою поддержку подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией и демаркации границ, не оказав для этого какого-либо серьезного давления на Армению.

Тот факт, что после передачи армянской стороне Азербайджаном, приверженным принципам гуманизма, задержанных на азербайджанской стороне армянских военных и гражданских лиц в обмен на передачу минных карт освобожденных от оккупации территорий, эти лица были привлечены в Армении к следствию и арестованы, а значительная часть предоставленных минных карт была неточной, еще раз свидетельствует об истинных намерениях Армении в этих процессах.

Отдел политики Trend