Попытка Пашиняна представить Армению демократической страной является нелепой – КОММЕНТАРИЙ

БАКУ /Trend/ - Заявления, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал, отвечая на вопросы депутатов армянского парламента, в том числе насчет заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, нелепы и парадоксальны. Нелепы потому, что он попытался представить Армению демократической страной и выразил гордость в связи с тем, что президент США Джо Байден пригласил его на мероприятие под названием «Саммит за демократию».

Об этом заявил азербайджанский политолог Джейхун Ахмедли, отвечая на вопрос Trend.

По словам политолога, приглашение на саммит еще не означает какие-либо привилегии или особый статус для государства.

«Однако всем известно, что «Саммит за демократию» - это геополитическое событие, служащее глобальным интересам США. Об этом наглядно свидетельствует список приглашенных на саммит. То, что на него приглашена страна, занимающая в сфере демократии одно из последних мест в мире, и не приглашено государство с образцовой демократической системой правления, такое как Турция, говорит об истинных намерениях организаторов саммита. Поэтому у Пашиняна нет оснований гордиться приглашением на это мероприятие.

Во-вторых, репрессивные меры, принятые сегодня в Армении против оппозиционных политических кругов, разоблачают фальшь Пашиняна. Это признаем не мы, а правозащитные институты Армении, а также политические силы, представленные в лагере армянской оппозиции. Поэтому попытка Пашиняна предстать в демократическом образе не вписывается ни в какую логику» , - сказал Ахмедли.

Политолог отметил, что одно из противоречий заключается в том, что в настоящее время Беларусь и Армения входят в один военный блок.

«Общеизвестно, что как во время 44-дневной Отечественной войны, так и после нее Пашинян неоднократно обращался за помощью к главам стран ОДКБ, в том числе лично к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Естественно, в то время эта организация выступила с заявлением, в котором обосновала невозможность военного вмешательства в ситуацию.

Теперь Пашинян пытается унизить главу государства, к которому когда-то обратился за помощью. Все это доказывает, что Армения является ненадежным и нестабильным политическим партнером. Кроме того, вызывает серьезные вопросы тот факт, что лидеры двух стран, представленных в одном военном блоке, используют такую ​​уничижительную риторику в адрес друг друга. Но главное, что Армению как государство не воспринимают всерьез», - сказал Ахмедли.

Политолог также подчеркнул, что заявления Лукашенко относительно Армении полностью отражают реальность.

По его словам, это связано с тем, что Армения до сих пор не может избавиться от «синдрома неудачника».

«Барахтаясь в водовороте кризиса и хаоса, Армения до сих пор не хочет отказываться от своих территориальных претензий к Азербайджану.

А фальшивый демократ Пашинян повторяет ошибки предыдущих правительств. Все это дает основание говорить о том, что Армения не способна сама определять свою судьбу как независимое и суверенное государство», - добавил Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)