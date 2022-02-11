В минобороны Азербайджана опровергли утверждения об обстреле жилого дома, где временно дислоцированы российские миротворцы

БАКУ /Trend/ - Информация об обстреле жилого дома на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, не соответствует действительности, сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

«Распространенная в армянском сегменте социальных сетей информация об обстреле подразделениями азербайджанской армии жилого дома на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, является ложной и носит провокационный характер», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)