Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО)

Политика 15 февраля 2022 08:20 (UTC+04:00)
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Года города Шуша" представляем читателям новый проект "Я родился в Шуше", посвященный знаменитостям, а также личностям, не столь широко известным общественности, интересным фактам из их жизни, деятельности и творчества. Наш первый материал посвящен Агалар беку Аливердибекову.

Фамилия Аливердибековых широко известна в Азербайджане и находится в почетном ряду имен личностей, прославившихся своей деятельностью в области музыкальной культуры. Основоположником династии талантливых музыкантов был Агалар бек Аливердибеков (1880-1953), которого великий композитор, основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеир Гаджибейли назвал своим первым учителем. Агалар бек Аливердибеков приходился Узеиру Гаджибейли дядей.

Агалар бек Аливердибеков родился в Шуше в семье Кербелаи Алекпер бека и Телли Везировой, которые входили в аристократическую элиту города Шуша. У них было шестеро детей. Дед Агалар бека - Аливерди бек был наместником последнего Карабахского хана Мехтигули-хана в Агдаме. Отметим, что отец Агалар бека - Алекпер бек являлся молочным братом известной поэтессы, дочери Мехтигули-хана Хуршудбану Натаван. У Алекпер бека также было трое детей от первого брака: старшая дочь Ширин ханум, мать Узеира Гаджибейли, являлась любимицей Хуршудбану Натаван и воспитывалась в ее в доме. Отметим, что отец Узеира Гаджибейли Абдул-Гусейн бек долгое время был личным секретарем поэтессы Хуршудбану Натаван.

Проявив с раннего детства незаурядный музыкальный талант, Алекпер бек, несмотря на то, что впоследствии избрал для себя техническую профессию, всю свою жизнь посвятил музыке. Обладая прекрасным голосом, с юности он изучал тонкости исполнения мугама. Овладеть тайнами этого искусства ему помогал его дядя Сеид Мирбаба Везиров (отец писателя и дипломата Юсифа Везира Чеменземинли), а практические уроки он брал у знаменитых в ту пору исполнителей народных песен. Принимал также участие в занятиях мугамом в Мəclisi Üns (Меджлис дружбы) Хуршудбану Натаван. По примеру Хуршудбану Натаван, уже будучи замужем, Ширин ханум сама часто устраивала музыкальные вечера, где Алекпер бек по просьбе гостей пел народные песни, мугамы, которые внимательно слушал и маленький Узеир. Более того, он просил дядю повторить понравившуюся песню или мугам…

Чингиз Каджар в книге "Старая Шуша" пишет: "Все дети Алекпер бека обладали незаурядными музыкальными способностями. Не был исключением и Агалар бек. Так как в старой Шуше музыка и пение звучали везде, азы музыкальной грамоты Агалар бек осваивает дома и в общении с друзьями по кварталу. Более глубоко изучить мугам и законы его исполнения мальчику помогает его дядя Мирбаба бек Везиров - брат матери. Высокообразованный Мирбаба бек, обладавший педагогическим талантом, сыграл большую роль в формировании Агалар бека как личности и знатока теоретических основ азербайджанской музыки. В формировании его личности, несомненно, огромную роль сыграла и культурно-просветительская атмосфера дворца Хуршудбану Натаван, куда он был допущен. Практическую школу пения так полюбившихся ему мугамов Агалар бек прошел у известного тогда в Шуше певца Мухтара Бадалбейли. Агалар бек часто посещал музыкальные вечера своей сестры - Ширин ханум. Его пение пользовалось неизменным успехом у посетителей этого меджлиса. Не остается равнодушным и маленький Узеир бек. Агалар бек, почувствовав тягу племянника к музыке, начинает обучать его основам мугамата и этим вписывает свое имя в историю азербайджанской культуры".

Общее начальное образование Агалар бек получает сначала в школе при квартальной мечети, затем в русско-азербайджанской школе. Поступает в знаменитое Шушинское реальное училище, где наряду с техническими предметами, овладел также русским и немецким языками, фарси и латынью, хорошо знал историю, литературу, обладал широким кругозором.

Для продолжения образования в 1901 году он отправился в Санкт-Петербург, где окончил Императорский технологический институт по специальности инженера путей сообщения, а затем учился в Строительном институте Варшавы по специальности инженера-строителя. В 1913 году вернулся на родину, работал инженером в Управлении шоссейных и железных дорог в Баку, и параллельно вел занятия по классу мугама. В 1922 году его назначили начальником управления и через несколько месяцев предложили написать заявление о приеме в партию - он отказался. Его сняли с должности, а спустя некоторое время пригласили в Баксовет на должность главного инженера. История с вступлением в партию вновь повторилась, и ему снова пришлось менять место работы. Он стал преподавать в классе мугама в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы, где у него училась и юная Шовкет Алекперова, ставшая впоследствии легендарной исполнительницей.

Агалар бек Аливердибеков был женат на Махбубе ханум Угурлубековой. Их дети - пианистка Нушаба Аливердибекова (1924-2006), композитор Назим Аливердибеков (1926-1986), скрипач Расим Аливердибеков (1930-1993) и дирижер Кязым Аливердибеков (1934) внесли большой вклад в развитие национального искусства.

Один из просвещенных интеллигентов того времени Агалар бек Аливердибеков активно участвовал в культурной жизни города Шуша, собирал вокруг себя исполнителей мугама, вел беседы и дискуссии об искусстве. Литературно-музыкальные вечера в их доме собирали знаменитых певцов и музыкантов - Джаббара Гаръягдыоглу, Гурбана Примова, Сеида Рустамова, Асафа Зейналлы и других исполнителей.

В свое время Агалар бек, подметив у юного племянника Узеира незаурядные способности, впервые познакомил его с основами нотной грамоты, научил играть на таре и гавале. Прошли годы, и именно Гаджибейли настоял, чтобы дети Аливердибекова, в которых он увидел врожденный талант к музыке, получили соответствующее образование.

Заслуженный деятель искусств, дирижер Государственного академического театра оперы и балета, профессор Кязым Аливердибеков вспоминает: "При всем том, что мой отец очень любил музыку, не он, а именно Узеир бек настаивал на том, чтобы мы получили музыкальное образование, и благодаря ему мы все пошли по этой линии. Старшая сестра Нушаба, хотя и поступила в мединститут, но параллельно втайне от родителей подала документы и в консерваторию. Помню, когда узнали об этом, был большой скандал, ведь раньше не позволялось учиться сразу в двух вузах, ее хотели исключить, но сестра все же не бросила учебу в консерватории, получила дипломы двух вузов и до конца жизни преподавала в музыкальной школе. Мой брат так же поступил и в консерваторию, и в АзИИ (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Когда Узеир бек узнал об этом, он позвонил ректору и потребовал исключить его, сказав, что на Назима Аливердибекова возлагаются большие надежды в области музыкального искусства. Так и случилось: он стал композитором и долгие годы возглавлял Специальную музыкальную школу имени Бюльбюля. Другой брат, Расим, после окончания консерватории работал в симфоническом оркестре имени Узеира Гаджибейли".

Вместе они спасали людей в годы сталинских репрессий. Вот один из таких случаев. Одного из родственников, получившего образование в Германии, собирались сослать в Сибирь. Узнав об этом, Аливердибеков обратился за помощью к Гаджибейли, который ответил, что может помочь только первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Мир Джафар Багиров.

Вспоминает Кязым Аливердибеков: "Наверное, Узеир беку психологически трудно было позвонить первому лицу республики, но он сделал это. Дело в том, что во время Декады азербайджанской культуры 1938 года Сталин впервые услышал оперу "Кёроглу", и она ему очень понравилась. Он тогда поинтересовался, с какого года Узеир бек в партии. Ему сказали: о каком членстве в партии может идти речь, когда его брат Джейхун бек находится за границей и выступает против советского Азербайджана. "Брат за брата не отвечает", - сказал Сталин. Багиров ему в ответ: "А кто же даст ему рекомендацию?". Сталин сказал: "Я, а второй – ты". Так Узеир Гаджибейли стал членом партии, а Багиров передал ему номер телефона для связи с ним и по некоторым вопросам культуры порой советовался с ним.

Когда его соединили по телефону с Багировым, Узеир бек рассказал о ситуации с родственником и заявил, что головой отвечает за него. "Хорошо, Узеир бек", - ответил Багиров и положил трубку. Утром за этим родственником все же пришли, сказав, чтобы он поскорее собирался на судно в Красноводск.

"Всю семью посадили в машину и повезли в порт, а мои мать с отцом поехали следом. Наш родственник поднялся на корабль, была сцена прощания, уже стали убирать трап, и в этот момент подъехала машина, из которой вышли какие-то люди и крикнули: "Кто тут Алекпер Алиев? Вы свободны, скорей спускайтесь". Когда они вернулись домой, вся их мебель и вещи уже стояли во дворе. Мы так и не узнали, специально ли это было задумано - помучить человека, заставив пережить минуты отчаяния...".

Агалар бек Аливердибеков сохранил для своего народа более тысячи образцов народных песен и теснифов, написал оперу "Гарун аль-Рашид", является автором первого в Азербайджане энциклопедического труда по истории музыки "Иллюстрированная история музыки". Его сборниками пользовались многие известные композиторы и певцы.

(Автор: Вугар Иманов)

Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Image
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый учитель Узеира Гаджибейли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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