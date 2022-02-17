Состоялись учения ВВС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки были проведены учебные полеты авиационных средств ВВС, сообщает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию учений, самолеты МиГ-29 выполнили задачи по сложному пилотажу и боевым маневрам на малых и средних высотах.

В ходе учений пилоты отработали задачи по определению координат наземных целей условного противника, уклонению от средств ПВО и ведению воздушного боя.

Поставленные на учениях задачи были успешно выполнены.