Мэр американского города подписала декларацию в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Мэр города Халландейл-Бич, штат Флорида (США) Джой Купер подписала декларацию в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в четверг в азербайджанском Госкомитете по работе с диаспорой, в декларации говорится, что в результате военной агрессии и политики этнических чисток Армении против Азербайджана, начавшихся с 1988 года, вооруженные силы Армении с помощью 366-го мотострелкового полка советской армии в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года напали на город Ходжалы и учинили чудовищную расправу над мирным населением. В результате были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Некоторые эксперты называют Ходжалинскую трагедию «азербайджанской Сребреницей».

В декларации отмечается, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюции 822, 853, 874 и 884, которые требовали немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Также подчеркнута поддержка суверенитета и территориальной целостности Азербайджана Генеральной Ассамблеей ООН, Европейским парламентом, ПАСЕ, ОБСЕ, Госдепартаментом США и Белым Домом.

Джой Купер вручила декларацию представителям азербайджанской диаспорской организации во Флориде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)