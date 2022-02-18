Президент Ильхам Алиев: Мы полностью экономически независимы и не нуждаемся ни в каких кредитах

БАКУ /Trend/ - Мы полностью экономически независимы и не нуждаемся ни в каких кредитах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Джошгуна Джабраилова, Эльгина Габибуллаева и Эльхана Ибрагимова в связи с их назначением главами Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюрдамирского района соответственно.

Новость обновляется