На протяжении 30 лет Азербайджан пытался привлечь ЮНЕСКО для мониторинга и оценки состояния культурного наследия, но безуспешно - депутат

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов ответил на обвинения армянского участника заседания комитета Парламентской ассамблеи (ПА) «Евронест» в Ереване по поводу «культурного наследия» в Карабахе, сообщает Trend.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан является мультикультурной страной, что признает и мировое сообщество.

«В Азербайджане проживает много национальных меньшинств. В Азербайджане проживает около 30 тысяч армян, а в Армении не проживает ни одного азербайджанца. Что касается культурного наследия, хочу довести до вашего сведения, что 64 из 67 мечетей в Карабахе были стерты с лица земли. Это факт. На протяжении 30 лет мы пытались привлечь ЮНЕСКО для мониторинга и оценки состояния культурного наследия Азербайджана в этом регионе, но этого не произошло. Теперь мы ожидаем, что международное сообщество проведет независимую оценку и проинформирует о ее результатах мировую общественность.

Мы не хотим и никогда не хотели войны. Мы ожидали мирного урегулирования конфликта более 30 лет. Мы всегда исходили из резолюций ООН, в которых четко обозначены международно признанные границы Азербайджана. Мы являемся сторонниками мира, сотрудничества и дружбы», - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)