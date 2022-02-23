Депутаты Милли Меджлиса посетили Голубую мечеть в Ереване (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Миркишили и Солтан Мамедов, находящиеся в Ереване для участия в заседаниях комитета Парламентской ассамблеи (ПА) «Евронест», посетили Голубую мечеть.

Как сообщает Trend, об этом сообщил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили.

"Мы побывали в Голубой мечети. Насколько нам известно, это единственный сохранившийся в Ереване азербайджанский памятник.

Хотя на его стенах есть надписи, относящиеся к другому государству, эти стены, архитектура в целом принадлежат Азербайджану", - сказал Миркишили.

Отметим, что 22 февраля в Ереване состоялись заседания комитета Парламентской ассамблеи (ПА) «Евронест», в которых приняли участие депутаты Милли Меджлиса Таир Миркишили и Солтан Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)