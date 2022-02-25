Армянский военный достал из кармана чайную ложку и сказал, что ею выкалывали глаза азербайджанцам - Реза Дегати (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянский военный достал из кармана чайную ложку, показал ее мне и сказал, что ею выкалывали глаза азербайджанцам.

Об этом в интервью Trend сказал, делясь воспоминаниями в связи с Ходжалинским геноцидом, всемирно известный фотограф Реза Дегати.

"На протяжении более 40 лет я был свидетелем войн, трагедий, происходивших в мире, запечатлевая происходившие события на фотопленку. 27 февраля я узнал о трагедии в Ходжалы и в течение нескольких дней прибыл в Азербайджан. В Баку в тогдашнем отеле “Интурист” я познакомился с четырьмя представителями сферы здравоохранения из гуманитарных организаций Франции. Эти люди сказали, что в Ханкенди армяне находятся в тяжелом состоянии и они везут лекарства, чтобы оказать им помощь. Я сказал им, что в действительности трагические события произошли с азербайджанцами. Затем мы вместе отправились в Агдам", - сказал он.

Реза Дегати так вспоминает события тех дней:

"В Агдаме перед зданием исполнительной власти я познакомился с Аллахверди Багировым, очень чистосердечным и храбрым человеком. Узнав, что французы хотят попасть в Ханкенди, Багиров сказал, что поможет им.

Перед зданием исполнительной власти Агдама было много людей. Я узнал, что они прибыли из Ходжалы и большинство из них находится за Агдамской мечетью. Стало известно, какая ужасающая трагедия произошла в Ходжалы. Жители Ходжалы рассказывали о нечеловеческой жестокости, проявленной против населения. Перед моргом, куда были привезены трупы из Ходжалы, собралось более 100 человек. Трупы, на которых были отчетливо видны следы пыток, привозил Международный комитет Красного Креста. Я привел туда представителей французских гуманитарных организаций и показал им происходящее. Нам сообщили, что в больнице много раненых, и французские медработники приступили к оказанию им помощи".

Реза Дегати отметил, что Аллахверди Багиров попросил его о помощи, сказав, что во время обмена группы пленных понадобится человек, знающий французский язык.

"Он сказал, что среди армян было много военных, говорящих по-французски. Во время обмена пленными армянский военный, являвшийся гражданином Франции, сказал, что здесь воюет большое количество военных из Франции. Он спрашивал меня, почему я фотографирую азербайджанцев, и говорил, что это опасно. Армянский военный рядом с ним, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана чайную ложку и показал ее мне. Когда я спросил, что это означает, знавший французский язык армянин сказал, что когда они видят азербайджанца, выкалывают ему чайной ложкой глаза. Во время обмена пленными я видел, в каком тяжелом состоянии находились азербайджанцы, а по армянам было и не заметить, что они побывали в плену. Все это можно увидеть и на фотографиях.

Однажды привезли семь трупов. Люди искали среди них своих близких. Пожилая женщина потеряла в ночь, когда произошла трагедия, своего супруга и сына. Каждый раз, когда привозили трупы, она искала среди них своих родных. В тот день я услышал крик этой женщины: “Я нашла их, но у них нет глаз”. Тут я вспомнил сказанное тем армянским военным, я пошел туда и увидел, что у этих людей действительно были выколоты глаза", - сказал он.

Резати Дегати также рассказал о своих планах по освещению Ходжалинского геноцида.

"Ходжалинскую трагедию освещал ряд журналистов, фотографов. После того, как я стал свидетелем этой трагедии, считаю своим долгом доносить до мира информацию об этом. С 1992 года я довожу до внимания правду об этом в мире, в основном во Франции (как известно, во Франции много армян, и на меня оказывают давление, когда я провожу конференции, организую выставки в связи с Ходжалы). Сейчас я создаю сайт под названием "Xojali Witness", на котором собираю как свои материалы, так и фотографии, материалы других режиссеров, журналистов и фотографов о Ходжалинском геноциде. Кроме того, совместно с Университетом АDА я подготовил три книги, которые выйдут в свет примерно через месяц.

После 44-дневной войны я остался в Азербайджане, чтобы донести до мира вандализм армян в Карабахе, который они совершали в течение 30 лет. Вот уже почти год я фотографирую то, как армяне “сохранили” Карабах, как жили там", - сказал он.

Реза Дегати отметил, что, помимо сайта о Ходжалы, разработал также сайт обо всех событиях, связанных с Карабахом с 1992 года до настоящего времени.

Говоря о восстановлении Карабаха, он сказал, что уже начал снимать фотоматериалы об этом.

"Хочу показать миру, что одна сторона 30 лет занималась в Карабахе только провокациями, разрушением всего, а другая сторона сейчас восстанавливает эти земли. Пусть мир собственными глазами увидит, которая из этих двух сторон является истинным хозяином этих земель", - сказал Реза Дегати.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде)