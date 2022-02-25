Виновные в Ходжалинском геноциде должны быть привлечены к ответственности – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Виновные в Ходжалинском геноциде должны быть арестованы, доставлены в Азербайджан и сурово наказаны.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что в этом году исполняется 30-я годовщина со дня Ходжалинского геноцида - одного из самых кровавых преступлений ХХ века.

«Этот геноцид является не только преступлением против азербайджанского народа, но и против человечества, оскорблением человечности, диким вандализмом, актом массовой резни. Ходжалинский геноцид также свидетельствует о сущности армянского дашнакского фашизма», - сказал Гулиев.

Он отметил, что правительство Армении должно официально извиниться перед семьями жертв Ходжалинского геноцида и Азербайджанским государством, гарантировать, что подобные преступления больше не повторятся.

По словам депутата, полная компенсация ущерба (материального и морального) должна рассматриваться в качестве одного из условий мирного соглашения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)