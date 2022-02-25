В Азербайджане утвержден новый законопроект об укреплении материально-технической базы Вооруженных сил

Политика 25 февраля 2022 15:56 (UTC+04:00)
В Азербайджане утвержден новый законопроект об укреплении материально-технической базы Вооруженных сил

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден новый законопроект об укреплении материально-технической базы Вооруженных сил.

Как сообщает Trend, на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) в пятницу был обсужден законопроект о внесении поправки в закон "О Вооруженных силах Азербайджана".

На заседании было отмечено, что статья 9.6 закона предлагается в новой редакции. Согласно поправке, порядок и нормы обеспечения материально-техническими средствами азербайджанской армии и других вооруженных формирований в мирное время и во время войны (вооруженного конфликта) определяются соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект основан на опыте боевых действий за территориальную целостность Азербайджана с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Его цель - обеспечить высочайший уровень материально-технической базы для всех видов войск.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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