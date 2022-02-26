Турция ожидает, что виновные в преступлении в Ходжалы предстанут перед судом - Ялчин Топчу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при поддержке дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка советской армии уничтожили в Ходжалы 613 человек, в том числе 106 женщин, 70 стариков и 63 ребенка, совершив геноцид против азербайджанцев.

Об этом сказал Trend главный советник президента Турции Ялчин Топчу.

"В результате этого преступления ранения получили 487 человек. О судьбе 150 из взятых в заложники 1 275 человек до сих пор ничего не известно", - сказал Топчу.

Он подчеркнул, что руководство Армении вместе с убийцами из террористической организации АСАЛА, поддерживаемой армянской диаспорой, совершило в Ходжалы геноцид против азербайджанцев.

Топчу также напомнил, что в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу тогдашний министр обороны Армении и бывший президент Серж Саргсян сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы разрушили этот стереотип".

"И весь мир, включая Совбез ООН, промолчал в ответ на это заявление", - сказал главный советник президента Турции.

"Мы никогда не забудем о произошедшем в Ходжалы, где в XX веке по приказу руководства Армении был совершен геноцид, где 9-летняя раненая девочка была брошена в огонь! Ожидаем, что виновные в этом преступлении против человечности ответят перед законом, и чтим память наших шехидов", - сказал Топчу.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)