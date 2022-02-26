Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, Гаджиев написал на своей странице в Twitter об одной из свидетельниц Ходжалинской трагедии.

«Эти глаза видели многое! Фотография на плакате принадлежит выжившей свидетельнице Ходжалинского геноцида Лафханум. Она в возрасте девяти лет на снятом тогда видео рассказала азербайджанскому журналисту о зверствах, совершенных армянами в Ходжалы в 1992 году. Ее отца убили у нее на глазах. Она не может забыть все это», - написал Гаджиев.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)