Вице-спикер парламента Ирана едет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя парламента Ирана Али Никзад посетит Азербайджан для участия в третьем ежегодном заседании Парламентской ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Ирана в Баку.

По данным дипмиссии, в рамках двухдневного визита вице-спикер планирует 16 мая посетить Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) и встретиться с председателем Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым.

В посольстве отметили, что Никзад выступит на заседании ПА ОЭС в Баку и проведет ряд двусторонних встреч.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)