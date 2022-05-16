Заместитель председателя парламента Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 16 мая делегация во главе с заместителем председателя Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Уланом Примовым прибыла с визитом в Азербайджан для участия в третьем ежегодном заседании Парламентской ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе (парламент), парламентскую делегацию Кыргызстана в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, глава азербайджано-кыргызской рабочей группы по межпарламентским связям Муса Гулиев, посол Кыргызстана в Баку Кайрат Осмоналиев и другие официальные лица.

Визит парламентской делегации Кыргызстана в Азербайджан завершится 18 мая.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)