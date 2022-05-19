Призываем Армению отказаться от идей реваншизма - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Неоспорима исключительная роль философии взаимопонимания и сотрудничества ислама со всеми религиями в формировании образцовой среды сосуществования и мультикультурализма в азербайджанском обществе.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на международной конференции "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы".

Председатель УМК отметил, что сегодня освобожденные от оккупации азербайджанские территории очищаются от мин, на них ведутся работы по реконструкции, восстанавливаются религиозные памятники, которые были разрушены и осквернены в результате актов вандализма в период оккупации, а, кроме того, реализуются экономические проекты, направленные на мир и процветание в регионе.

«При этом в моноэтнической Армении и сегодня имеют место тенденции к реваншизму. Мы призываем Армению положить конец призывам к ненависти, реваншистским идеям, приглашаем ее присоединиться к миру и добрососедству. Таким образом, идеи мультикультурализма следует защищать и развивать в качестве одного из достояний человечества, и они должны стать отправной точкой в ​​решении важных мировых проблем», - сказал Пашазаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)