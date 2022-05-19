В Администрации Президента Азербайджана состоялась очередная встреча в рамках диалога с политпартиями

БАКУ /Trend/ - 19 мая в Администрации Президента Азербайджана в рамках процесса политического диалога состоялась встреча заведующего отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Адалята Велиева с председателем партии "Национальный фронт", депутатом Милли Меджлиса (парламент) Рази Нуруллаевым.

Как сообщили Trend в четверг в отделе по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента, на встрече завотделом Адалят Велиев рассказал о государственной поддержке развития многопартийной системы в рамках законодательных и институциональных мер в связи с обеспечением политического плюрализма, свободы мнений, общественного участия и другими важными вопросами. В связи с этим были отмечены государственная регистрация партии «Национальный фронт», наряду с другими новыми партиями за последние несколько лет, ее сегодняшняя деятельность, представительство в парламенте Азербайджана.

Адалят Велиев отметил, что Милли Меджлис шестого созыва сформировался в рамках коренных политических реформ под руководством главы государства, и впервые в истории парламента независимого Азербайджана представители оппозиционных партий в нем были представлены как в руководстве Милли Меджлиса, так и в руководстве его комитетов и комиссий.

Председатель партии "Национальный фронт", депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев подчеркнул, что установление конструктивного сотрудничества со всеми партиями в стране для дальнейшего развития среды политического плюрализма, в частности государственная регистрация партий, проведение съездов, своевременное и в установленном порядке представление отчетов в Центральную избирательную комиссию, активизация деятельности партий, расцениваются как важнейшие особенности инициатив политического диалога в стране.

В заключение встречи состоялся обмен мнениями о процессе углубления культуры политического диалога в стране, предложениях и инициативах политических партий, о проводимых на освобожденных от оккупации землях созидательных работах, являющихся показателем экономической мощи Азербайджана и по другим вопросам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)