Президент Ирана принял находящегося с визитом в этой стране заместителя премьер-министра Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Иране заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев 19 мая встретился с Президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси.

Как сообщает Trend, заместитель премьер-министра Азербайджана передал Президенту Ирана приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, подчеркнул, что благодаря воле и вниманию лидеров двух стран азербайджано-иранские отношения продолжают развиваться.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между странами, продолжения реализации совместных проектов.

Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси отметил, что Иран придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном, просил передать Президенту Азербайджанской Республики свои искренние приветствия и приглашение в Иран.