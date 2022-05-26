Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджана на июнь

День приема

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

Заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики