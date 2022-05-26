Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджана на июнь

БАКУ /Trend/ - Центр приема граждан Администрации Президента Азербайджана обнародовал график приема граждан на июнь, сообщает в четверг Trend.
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Должностное лицо, ведущее прием
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День приема
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Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
Алиев Магеррам Абыш оглу
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1
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Заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики
Меджидов Талят Тахир оглу
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2
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Начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики
Гасанов Алтай Тофиг оглу
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3, 10, 17
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Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
Алескеров Фуад Муртуз оглу
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3, 20
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Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики
Гасымов Азер Мухаммед оглу
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6
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Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики
Амиров Натиг Арзиман оглу
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7
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Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики
Мовсумов Шахмар Ариф оглу
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8
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Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
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9
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Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики
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10
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Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии
Алиева Фарах Ширмамед гызы
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13
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Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта
Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу
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14
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Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики
Гасанов Керем Авез оглу
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16
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Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
Керимов Гюндуз Гаджи оглу
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17
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Заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики
Исмаилов Сулейман Аббас оглу
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21