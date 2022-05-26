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Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджана на июнь

Политика Материалы 26 мая 2022 14:36
Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджана на июнь

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БАКУ /Trend/ - Центр приема граждан Администрации Президента Азербайджана обнародовал график приема граждан на июнь, сообщает в четверг Trend.

Должностное лицо, ведущее прием

День приема

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

Алиев Магеррам Абыш оглу

1

Заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

Меджидов Талят Тахир оглу

2

Начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

Гасанов Алтай Тофиг оглу

3, 10, 17

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

Алескеров Фуад Муртуз оглу

3, 20

Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

Гасымов Азер Мухаммед оглу

6

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

Амиров Натиг Арзиман оглу

7

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

8

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

9

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

10

Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии

Алиева Фарах Ширмамед гызы

13

Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

14

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

Гасанов Керем Авез оглу

16

Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

17

Заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

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