Утверждения о проведении референдума в Азербайджане не соответствуют действительности

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая в последние дни некоторыми СМИ о якобы планируемом проведении референдума в Азербайджане, не соответствует действительности.

Об этом сообщили Trend источники в правительстве.

«Никаких изменений в Конституцию страны не предусмотрено. В настоящее время в правительстве нет таких планов, и по этому поводу не ведется никаких обсуждений. Поэтому данная информация является необоснованной и не соответствует действительности. В связи с этим в такой чувствительный период призываем СМИ не вводить в заблуждение общественность и не тиражировать непроверенную информацию», - сказали источники.

Также было отмечено, что уточнение списков избирателей в Азербайджане, которое легло в основу для распространения таких слухов, является процессом, предусмотренным законодательством и проводимым на регулярной основе.

Уточнение списков избирателей в этом году позволит изучить влияние миграционных процессов в условиях пандемии коронавируса, а также на фоне событий в Украине, внутренних миграционных процессов во время и после Отечественной войны, отметили источники.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)