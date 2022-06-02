Еще 13 граждан Азербайджана репатриированы из Ирака и Сирии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние дни из Ирака и Сирии возвращены еще 13 граждан Азербайджана, в том числе 11 детей и две женщины, сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, 11 из 13 репатриированных граждан были помещены в учреждение социального обслуживания Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, двое - в медицинское учреждение. Началась работа по первичной медицинской, социально-психологической поддержке репатриантов.

На следующем этапе социальные работники и психологи Агентства оценят социально-психологическое состояние репатриированных женщин и детей. Меры психологической поддержки будут осуществляться в отношении каждого репатрианта на основе индивидуального плана развития.

Следует отметить, что процесс социальной реабилитации репатриантов продолжится и после того, как они будут переданы в свои семьи. Услуги социальной поддержки предоставляются им в сотрудничестве с другими соответствующими органами. Репатрианты привлекаются к психологическим консультациям, просветительским мероприятиям, участию в различных кружках для содержательного проведения досуга.

(Перевод: Фидан Мустафаева)