Союз Азербайджана и Турции служит миру и благополучию в регионе - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Союз, братство Азербайджана и Турции служат миру и благополучию в регионе, экономическому прогрессу.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии в Анкаре, посвященном 30-летию создания Президентской библиотеки Турции.

По его словам, в результате реализации крупных региональных проектов, развития торгово-экономических связей Азербайджан и Турция стали центрами энергетики и логистики.

Министр особо отметил, что в Азербайджане радуются каждому успеху Турции, ее превращению в государство-лидера.

(Перевод: Фидан Мустафаева)