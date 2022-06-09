Воевавший против Азербайджана наемник подал кассационную жалобу в Верховный суд

БАКУ /Trend/ - Гражданин России армянского происхождения Эдуард Дубаков, привлеченный Арменией к участию в незаконных вооруженных формированиях в Карабахе в период оккупации азербайджанских земель и арестованный по обвинению в ведении военных действий против Азербайджана в составе армянских военных формирований, подал кассационную жалобу в Верховный суд на решение Бакинского апелляционного суда.

Как сообщает в четверг Trend, жалоба поступила в производство судьи Илькина Раджабова. Предварительное заседание суда по делу назначено на 16 июня.

Напомним, что согласно обвинительному заключению, Эдуард Дубаков, незаконно посетивший азербайджанские территории в период оккупации, принимал участие в "учениях" в Кяльбаджарском районе. С целью совершения провокации 14 января 2021 года он прибыл из Турции в Баку, где был задержан в результате проведенной операции.

Отметим, что в отношении Э.Дубакова возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Дубакова к 10 годам лишения свободы.

Бакинский апелляционный суд оставил решение в силе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)