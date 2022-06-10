Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Таджикистана

БАКУ /Trend/ - 9 июня 2022 года состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Таджикистана.

Как сообщили Trend в пятницу в МИД Азербайджана, делегацию азербайджанской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, таджикской - заместитель министра иностранных дел Содик Имоми.

В ходе встречи было отмечено, что консультации приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, было рассмотрено текущее состояние отношений стран, обсуждены возможности для расширения сотрудничества в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес, состоялся обмен мнениями о текущем развитии и будущих перспективах торгово-экономических связей. В частности, была отмечена важность деятельности Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Таджикистаном с точки зрения развития экономических связей.

Халаф Халафов проинформировал таджикскую сторону о новых реалиях, сложившихся в регионе после 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, восстановительных и строительных работах на освобожденных от армянской оккупации территориях, о работе, проводимой Азербайджаном в связи с возвращением вынужденных переселенцев на родные земли и обеспечением в регионе устойчивой стабильности. Замминистра также подчеркнул, что ведется работа по открытию коммуникационных линий в регионе, отметив, что Зангезурский коридор, являющийся реальностью постконфликтного периода, создаст новые возможности для стран Центральной Азии, в том числе и для Таджикистана.

Содик Имоми, подчеркнул положительную динамику в двусторонних отношениях, построенных на основе многовековой искренней дружбы и братства, сказав, что за прошедшие 30 лет были достигнуты важные успехи в развитии связей в различных сферах сотрудничества, а также отметил постоянную поддержку Таджикистаном территориальной целостности Азербайджана.

По его словам, Таджикистан заинтересован в изучении передового опыта Азербайджана, особенно в области нефтяной промышленности и технологических парков. Он отметил, что граждане Таджикистана обучаются в учебных заведениях Азербайджана различного профиля на основе квот, высоко оценив поддержку Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Таджикистаном в рамках международных организаций, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Была подчеркнута важность продолжения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, а также взаимных визитов и встреч.

(Перевод: Фидан Мустафаева)